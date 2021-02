Le fabricant de modems Qualcomm affirme que les ventes ont augmenté de 62% d’une année sur l’autre, en grande partie grâce à la demande de puces 5G pour la gamme iPhone 12.

Selon les dernières données, Qualcomm a enregistré une augmentation de 62% de ses revenus d’une année à l’autre au dernier trimestre de 2020, pour un total de 8,24 milliards de dollars. Le bénéfice net était de 2,46 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes de 2,09 milliards de dollars.

« Le secteur des puces se développe vraiment comme un fou », a déclaré le PDG sortant Steve Mollenkopf. « C’est tout ce dont nous avons parlé : la croissance du contenu et la croissance des appareils augmentent séquentiellement et année après année. Huawei perd tant de parts nous donne une excellente opportunité de croissance et le marché adressable s’est développé. La demande dépasse de loin l’offre en ce moment, ce qui, je pense, se normalisera au cours des prochains trimestres ».

Ces résultats sont également dus à Apple et à l’iPhone 12, car Qualcomm est responsable de la production des puces 5G utilisées sur les quatre derniers smartphones de la société. À l’avenir, cependant, Apple pourrait produire sa propre puce 5G en interne, mais pour le moment, Qualcomm ne semble pas préoccupé par ce scénario.