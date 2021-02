Sony a également publié des chiffres de vente pour la période octobre-décembre 2020. Les résultats parlent d’un chiffre pour PS5 qui a littéralement stimulé les résultats du secteur des jeux.

Sony a expédié 4,5 millions de PS5 entre octobre et décembre 2020. De plus, la société a écoulé 1,4 million de PS4 au cours de la même période. Pour la PS4, au cours de la même période de 2019, elle a vendu 77% de consoles en plus. Le chiffre, bien sûr, est fortement influencé par la sortie de la nouvelle PS5 sur le marché.

En déclarant les chiffres de vente pour la fin de 2020, Sony a également annoncé que 3 millions de PS5 arriveront sur le marché international d’ici le 31 mars 2021. Bonne nouvelle pour ceux qui attendent d’en acheter une. Cependant, cette quantité ne satisfera pas la demande globale de la console. Il faudra probablement attendre juin pour s’en procurer une sans problème.

La demande croissante de PS5, cependant, est certainement à attribuer non seulement à la valeur de la console elle-même, mais aussi et surtout au fait que la rareté suscite encore plus de curiosité pour le produit.

Alors que la PS5 semble plus rare que l’eau dans le désert, il existe très peu de titres disponibles qui exploitent vraiment toute sa puissance. Notre conseil est donc de patienter un peu avant d’acheter la console, profitez encore de votre PS4 le temps que d’autres jeux intéressants arrivent.