Jeff Bezos, PDG et fondateur d’Amazon, a annoncé son intention de démissionner de ses fonctions de PDG, un rôle qui passera à Andy Jassy.

Au troisième trimestre de l’année, Jeff Bezos assumera le rôle de président exécutif du conseil d’administration d’Amazon, tandis qu’Andy Jassy, ​​actuel PDG d’Amazon Web Services, prendra la relève en tant que PDG.

Dans une lettre écrite aux employés d’Amazon, Bezos a déclaré qu’en assumant le rôle de président exécutif, il serait en mesure de concentrer son énergie et son attention sur de nouveaux produits et initiatives. D’après la lettre, il semble que Bezos a l’intention d’utiliser le temps restant pour se concentrer sur d’autres initiatives, notamment le Day 1 Fund, le Bezos Earth Fund, Blue Origin et le Washington Post. Malgré sa démission de son poste de chef de file chez Amazon, Bezos dit qu’il ne prendra pas sa retraite, il est donc susceptible de rester impliqué au sommet de l’entreprise.

Qui est Andy Jassy ?

Le nouveau PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​n’est pas un nom familier. Il est actuellement le leader d’AWS, il est donc déjà responsable de ce qui est la partie la plus importante de l’activité d’Amazon. En fait, le compte de résultats, publié par la société avec la nouvelle de la transition vers le poste de PDG, a montré qu’AWS avait permis à l’entreprise de gagner 13,5 milliards de dollars en 2020, en hausse de 47% par rapport à 2019, ce qui représente plus de la moitié des bénéfices totaux d’Amazon en 2020, qui étaient de 21,3 milliards de dollars.

Sous la direction de Bezos, Amazon est devenue l’une des entreprises les plus prospères au monde, passant d’un détaillant de livres en ligne à un détaillant complet. Même le service de streaming vidéo Amazon Prime Video, après un démarrage lent, a beaucoup évolué ces dernières années, grâce également à une importante série de contenus originaux. Enfin, n’oublions pas les produits matériels d’Amazon, tels que les liseuses de livres électroniques Kindle, les haut-parleurs intelligents de la série Echo et l’assistant virtuel Alexa.

Andy Jassy héritera de tous ces succès, mais aussi de plusieurs défis, dont les enquêtes antitrust en cours sur Amazon tant aux États-Unis qu’à l’étranger. Un autre problème qui est susceptible d’attirer beaucoup d’attention est la façon dont l’entreprise va gérer son impact sur l’environnement. En 2019, Amazon a fait face à une pression importante de la part de ses employés en raison de son inertie face au changement climatique. En 2020, cependant, l’entreprise a commencé à travailler sur des politiques plus respectueuses de l’environnement.