Un document de la Federal Communications Commission confirme que Tesla travaille à intégrer la technologie ultra-large bande dans ses futures voitures, avec l’intégration de protocoles de clé numérique tels que CarKey d’Apple.

Tesla a archivé des documents détaillant ces protocoles, un contrôleur de sécurité et plusieurs « endpoints » destinés à être intégrés dans le châssis ou la cabine d’une voiture. Au moins trois des appareils prennent en charge l’UWB.

Le document relatif à la Digital Key note la compatibilité avec la technologie ultra-large bande, suggérant une interopérabilité avec les déploiements distribués dans les appareils Apple tels que les iPhone. Cela signifie que les Teslas pourraient intégrer le protocole CarKey d’Apple.

Apple, avec un consortium d’autres entreprises technologiques et automobiles, a développé la version 3.0 de la clé numérique qui exploite la technologie Bluetooth Low Energy (BLE) et UWB pour fournir un accès en voiture sans clé et sensible à l’emplacement. En fonction de leur emplacement, les points de terminaison de Tesla pourraient fournir les informations de portée nécessaires pour trianguler l’emplacement d’un utilisateur par rapport au véhicule. La gamme fait partie du système de sécurité de Digital Key Release 3.0 qui contrecarre les brèches telles que les attaques de relais qui tentent de bloquer ou d’intercepter les signaux de clé numérique.

Jusqu’à présent, BMW a été le seul constructeur à annoncer officiellement le support de Digital Key Release 3.0 et, plus spécifiquement, de la technologie CarKey sur les voitures à venir. Cela signifie que, probablement, il sera possible d’ouvrir la porte et de démarrer la voiture en utilisant uniquement l’iPhone ou l’Apple Watch associé.

Apple a commencé à déployer le support UWB sur certains de ses appareils sortis en 2019, grâce à la puce U1 intégrée aux iPhone 11, suivie des récents iPhone 12. L’Apple Watch Series 6 est également équipée de la puce U1, la fonction CarKey d’Apple étant disponible sur watchOS 6.2.8 et version ultérieure.