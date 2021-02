Apple a publié une nouvelle bande-annonce pour le documentaire « Billie Eilish: The World’s A Little Blurry » qui arrivera sur Apple TV+ le vendredi 26 février.

Le documentaire est décrit comme la « véritable histoire de passage à l’âge adulte » de l’auteure-compositrice-interprète et son ascension vers la célébrité.

« « Billie Eilish: The World’s A Little Blurry » raconte la véritable histoire de passage à l’âge adulte de la chanteuse-compositrice et son ascension au rang de superstar mondiale. Du réalisateur primé R.J. Cutler, le documentaire propose un regard profondément intime sur le parcours de cette adolescente hors du commun qui, à seulement dix-sept ans, partage son temps entre la rue, la scène et la maison avec sa famille, alors qu’elle écrit, enregistre et sort son premier album « WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? » »

Apple a payé 25 millions de dollars pour acquérir les droits de ce documentaire réalisé par R.J. Coutelier.

« The World’s A Little Blurry » sera disponible à partir du 26 février 2021 sur Apple TV+.