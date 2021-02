Selon les analystes de Barclays, les quatre modèles d’iPhone 13 seront équipés d’un objectif Ultra Wide mis à jour avec une ouverture plus large.

Le nouvel objectif Ultra Wide de l’iPhone 13 (ou iPhone 12s) devrait avoir une ouverture plus large de ƒ/1,8 que le ƒ/2,4 de l’iPhone 12. Par le passé, l’analyste Ming-Chi Kuo avait également évoqué un ultra objectif grand angle avec ouverture ƒ/1,8, mais uniquement sur les modèles iPhone 13. Barclays pense plutôt que cette nouveauté sera intégrée sur les quatre modèles qui sortiront à l’automne.

Une ouverture plus large permettrait à beaucoup plus de lumière de passer à travers l’objectif, avec de meilleures performances dans des conditions de faible luminosité. De plus, les analystes affirment que le téléobjectif présenté sur l’iPhone 12 Pro Max sera également utilisé sur l’iPhone 13 Pro, avec une distance focale de 65 mm et une ouverture de ƒ / 2,2.

Apple devrait également conserver la même taille d’écran et les mêmes configurations de caméra pour la gamme iPhone 13, avec les modèles de 5,4 pouces et 6,1 pouces dotés de caméras à double objectif et les modèles de 6,1 pouces et 6 pouces, 7 pouces avec triple caméras à objectif.