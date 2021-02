Apple a annoncé qu’Apple TV+ a connu une augmentation de 33% du nombre de téléspectateurs le week-end dernier, établissant un nouveau record pour la plate-forme.

Comme le rapporte Deadline, le film Palmer sorti vendredi dernier a aidé Apple TV+ à atteindre cet objectif, avec une augmentation considérable du nombre de téléspectateurs et de vues. En plus de Palmer, Apple a récemment lancé de nouveaux épisodes de Dickinson et Servant, deux des séries Apple TV+ les plus réussies.

Ces séries extrêmement populaires, combinées aux débuts du film, ont contribué à augmenter de 33% le nombre de vues sur TV+ au cours du week-end dernier. Apple a également déclaré que Palmer était le deuxième plus gros début d’un film sur la plate-forme après Greyhound de Tom Hanks.

D’autres sorties sont prévues ce mois-ci : The Snoopy Show (15 février), la deuxième saison de For All Makind (19 février) et Billie Eilish: The World’s A Little Blurry (26 février).