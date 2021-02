Apple a ajouté une nouvelle page consacrée aux initiatives d’équité et de justice raciale sur son site Web qui met en évidence les efforts à long terme de l’entreprise pour « contribuer à garantir de meilleurs résultats pour les communautés de couleur ».

La page met en évidence l’engagement d’Apple en faveur de l’éducation, de la réforme de la justice pénale et de l’égalité économique :

« En tant que leader mondial de la technologie et des affaires, nous avons la responsabilité urgente de démanteler le racisme systémique et d’accroître les opportunités pour les personnes qui y font face chaque jour. »

L’année dernière, Apple a dépensé 100 millions de dollars pour une nouvelle initiative d’équité et de justice raciale visant à « aider à démanteler les obstacles systémiques aux opportunités et à lutter contre les injustices auxquelles sont confrontées les communautés de couleur ». Dans le cadre de cet engagement, Apple soutient le lancement d’un centre d’innovation et d’apprentissage à Atlanta pour les étudiants inscrits dans des collèges et universités historiquement noirs, un financement en capital-risque pour les entrepreneurs de ces communautés, etc.

« Nous avons des travaux en suspens dans le but de mettre fin au racisme systémique », a déclaré Tim Cook. « Apple sera une force de changement ». Dans un tweet, Cook a déclaré qu’Apple avait ouvert des inscriptions pour son programme « Impact Accelerator » pour les entreprises appartenant à des personnes de couleur cherchant à relever les défis environnementaux.

« Les inégalités ne peuvent être ignorées », a déclaré Lisa Jackson, vice-présidente d’Apple pour l’environnement, les politiques et les initiatives sociales. « Nous nous engageons à contribuer à créer les résultats positifs que méritent les communautés de couleur ».