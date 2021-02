La première bêta d’iOS 14.5 a introduit de nombreuses fonctionnalités intéressantes et dévoilé ce qui pourrait être un nouveau plan futur passionnant d’Apple.

Grâce à l’équipe 9to5mac, toujours précise dans l’analyse du code, une nouvelle fonctionnalité possible émerge qui vise à améliorer la gestion des finances. En fait, la bêta montre la présence d’un nouveau framework appelé » FinHealth « , capable d’exploiter essentiellement l’apprentissage automatique pour analyser nos dépenses. Cette nouvelle fonctionnalité FHSmart possible devrait être associée à Wallet et analyser les dépenses récurrentes, les heures supplémentaires, etc., afin de conseiller les utilisateurs sur la façon d’améliorer leur gestion financière.

Pour l’heure, on ne sait pas si cette fonction verra vraiment le jour, on le saura au fil des bêtas d’iOS 14.5, jusqu’à la sortie de la version.