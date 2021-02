Parmi les nouveautés de la première bêta d’iOS 14.5, on retrouve également une fonction très utile en cette période, puisqu’elle résout le problème du fonctionnement de Face ID avec le port du masque.

iOS 14.5 déverrouillera l’iPhone via la reconnaissance faciale même si vous portez le masque, à condition que vous utilisez également une Apple Watch.

Une fois que vous avez porté et déverrouillé votre Apple Watch, il vous suffira de regarder l’iPhone comme d’habitude pour effectuer le déverrouillage via Face ID, après quoi vous recevrez un retour tactile et une notification sur votre poignet qui vous informera que le déverrouillage a réussi.

Cette fonctionnalité – qui doit être activée manuellement à partir des paramètres iOS 14.5 avant utilisation – permet au Face ID de procéder à un déverrouillage malgré une précision de reconnaissance faciale beaucoup plus faible, car la montre associée a déjà été authentifiée. Vous pourrez également verrouiller le téléphone à partir de votre Apple Watch, bien que toutes les autres actions pouvant reposer sur un déverrouillage par reconnaissance faciale, telles que l’approbation d’un achat sur l’App Store, ne puissent pas être gérées de cette manière.

Pour ceux qui possèdent une Apple Watch, il s’agit d’une solution quasi « définitive » pour déverrouiller Face ID lorsque vous portez le masque.

Outre la « transparence du suivi », iOS 14.5 ajoute également la prise en charge d’AirPlay 2 sur Fitness+ (service non disponible en France) et des contrôleurs Xbox Series S/X et PlayStation 5 sur iPhone et iPad.