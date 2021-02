Le PDG d’Apple, Tim Cook, a écrit une lettre au nouveau président américain Joe Biden pour saluer les premières actions en faveur des immigrants et inviter l’administration à travailler ensemble sur de nombreux autres problèmes futurs.

La lettre de Tim Cook a été écrite pour représenter la Business Roundtable, l’organisation qui vise à aider l’administration publique à « vaincre la COVID-19, créer des emplois aux États-Unis et restaurer la croissance économique et la compétitivité du pays ». Tim Cook siège au conseil d’administration et est également président du comité d’immigration.

Dans la lettre à Joe Biden, Cook félicite la nouvelle administration pour une action rapide sur le DACA. Parmi les premiers amendements du nouveau président, Joe Biden a signé des décrets prolongeant le programme DACA de l’ère Obama et annulant les interdictions de voyager et d’immigration du président Donald Trump dans les pays à majorité musulmane. Apple et d’autres entreprises technologiques s’étaient fermement opposées aux vetos de Trump, notamment parce que bon nombre des employés et des esprits les plus brillants travaillant dans ces entreprises sont protégés par le DACA. Chez Apple, par exemple, 433 « Dreamers » sont employés. La fin du programme DACA aurait conduit à l’expulsion de tous les immigrés en situation irrégulière, même s’ils sont entrés dans le pays comme enfants.

Voici le contenue de la lettre de Tim Cook :

« Cher monsieur le président,

félicitations pour votre nouveau poste de président. Au nom de la Business Roundtable, je tiens à vous féliciter et à partager notre appréciation pour votre action exécutive qui préserve les protections des bénéficiaires de l’Action différée pour les arrivées d’enfants (DACA). Nous tenons également à vous remercier d’avoir fait du règlement juridique permanent du DACA une priorité dans ses 100 premiers jours, un effort que nous soutenons profondément.

Il y a tellement de problèmes urgents auxquels nous sommes confrontés en ce moment : d’une pandémie violente à l’inégalité raciale et au défi économique. Mais en temps de crise, il est particulièrement important que nous nous en tenions à nos valeurs. Alors que nous travaillons pour unir notre pays et relever les nombreux défis à venir, l’octroi d’un statut juridique permanent aux Dreamers est un élément crucial de la réforme mondiale de l’immigration indispensable et nous aidera à vivre selon les idéaux les plus élevés de notre pays.

Pour nos entreprises, les Dreamers sont des membres inestimables de notre équipe. Ce sont les jeunes qui représentent le meilleur de notre pays, un lieu où les gens, dans toute notre diversité, peuvent se réunir pour réaliser le rêve américain et construire un avenir meilleur pour la prochaine génération. Ils connaissent l’Amérique comme leur patrie et méritent l’opportunité de saisir les mêmes opportunités que ce pays promeut depuis longtemps.

Merci pour votre leadership, pour votre service à notre pays et pour votre engagement à défendre les Dreamers de notre nation. Nous sommes impatients de travailler ensemble sur cette question et sur bien d’autres afin de rendre le pays plus novateur, équitable et prospère.

Cordialement,

Tim Cook »