L’application de méditation Calm a publié une collection de séances de méditation guidées pour les enfants avec « Stillwater », la star de la série Apple TV+ du même nom.

Apple s’est associée à la société de logiciels en prêtant James Sie, qui joue le personnage principal de « Stillwater », ainsi que le producteur exécutif de l’émission Rob Hoegee et l’expert de la pleine conscience Mallika Chopra. Sie raconte les méditations écrites par Hoegee, Chopra et Tamara Levitt, chef de la pleine conscience de Calm.

La collection comprend actuellement trois méditations. Dans « Rainy Day », Stillwater apprend aux enfants à gérer la déception en se concentrant sur les sons de la pluie dans son jardin. « Stargazing » est une méditation au coucher dans laquelle Stillwater guide les auditeurs à travers un scan corporel rassurant, tandis que « Windchimes » est conçu pour développer des sentiments tels que la gentillesse.

En plus de la collaboration avec Calm, Apple a également publié une vidéo de 27 minutes avec les stars et les créateurs de la série intitulée « Stillwater: Mind, Music, and Movement ». La vidéo comprend une introduction de Chopra, un « moment de prise de conscience » avec Stillwater, une session de musique interactive avec Kishi Bashi et le compositeur Toby Chu, et un cours guidé de mouvement et de respiration avec Jessica Skye, professeur de yoga et fitness Apple.