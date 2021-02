Apple a publié l’extension iCloud Password pour le navigateur Chrome sous Windows, lequel vous permet d’utiliser des mots de passe créés ou stockés sur votre appareil Apple.

Après avoir mis à jour iCloud pour Windows vers la version 12.0, vous trouverez la nouvelle section Mot de passe dans la liste des services disponibles. En cliquant sur « Appliquer », une boîte de dialogue s’ouvrira pour télécharger l’extension appropriée dans Chrome.

iCloud Password pour Chrome sous Windows permet d’accéder aux mots de passe que vous avez créés, générés automatiquement ou enregistrés dans Safari pour iOS et macOS. La synchronisation est bidirectionnelle et est également activée avec les nouvelles informations d’identification stockées dans le navigateur de Google et enregistrées dans le trousseau iCloud, afin qu’elles soient immédiatement accessibles sur iPhone, iPad et Mac.

L’extension peut être téléchargée à partir de ce lien.