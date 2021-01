Une nouvelle pétition en ligne demande à Apple de supprimer l’application de trading Robinhood de l’App Store après que le service a bloqué GameStop et d’autres titres pris en charge par l’utilisateur Reddit de la négociation.

Ces dernières semaines, les utilisateurs du sous-programme WallStreetBets ont réussi à apporter une poignée d’actions – y compris GameStop – à des prix inhabituellement élevés en tirant parti d’un certain nombre de techniques partagées dans le groupe. Au milieu de ce chaos, l’application Robinhood (non disponible en Italie) et d’autres services de trading ont bloqué la négociation de ces actions, invoquant la «volatilité» des actions.

La pétition publiée sur Change.org demande à Apple de supprimer Robinhood pour avoir participé à « des activités illégales, frauduleuses ou manipulatrices ». L’argument de la pétition est que Robinhood étouffe le commerce des investisseurs individuels et manipule le marché au profit des grands fonds spéculatifs.

Dans un article de blog officiel, Robinhood a qualifié le blocage du trading de décision de gestion des risques, ajoutant qu’il « continuera à surveiller la situation et pourrait apporter les changements nécessaires ». La société de négoce revient déjà sur ses pas, car elle autorise depuis quelques heures des achats limités sur des actions telles que GameStop, AMC, BlackBerry et Nokia.

Robinhood n’était pas la seule plate-forme à avoir gelé la négociation d’actions adossées à des revenus. D’autres, comme Public et E-Trade, ont également pris des décisions similaires, mais Robinhood a pris le poids des critiques et fait déjà face à des poursuites judiciaires pour sa décision de bloquer le commerce.

À la suite du gel des stocks, la liste de Robinhood sur le Google Play Store a également été inondée de critiques négatives. Tout cela ne s’est pas produit sur l’App Store, probablement parce qu’Apple censure les critiques négatives.