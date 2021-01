Apple a lancé la production de « WeCrashed », la mini-série consacrée à l’histoire de la startup WeWork avec Anne Hathaway et Jared Leto.

Depuis quelque temps, on parle de cette mini-série qui racontera l’histoire de WeWork, mais ce n’est qu’aujourd’hui que la nouvelle a été confirmé officiellement.

WeWork a été un sujet très brûlant dans la communauté des startups aux États-Unis, car cette entreprise était évaluée à près de 50 milliards de dollars à un moment donné. Par la suite, la société a connu un déclin drastique en raison d’une mauvaise gestion et d’une prétendue auto-négociation de son co-fondateur et ancien PDG Adam Neumann. Au moment de soumettre un premier appel public à l’épargne, des pertes importantes ont été découvertes en partie liées au comportement erratique de Neumann.

La nouvelle mini-série s’appelle WeCrashed et est basée sur le podcast « WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork ». Les deux acteurs principaux seront Anne Hathaway et Jared Leto, tous deux également producteurs exécutifs de la série. Le scénariste est Lee Eisenberg, tandis que les réalisateurs sont John Requa et Glenn Ficarra qui ont déjà travaillé sur « This is Us » et « Crazy Stupid Love ».

Pour l’heure, Apple n’a pas fourni de détails sur la date de lancement de la série sur TV+.