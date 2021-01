Jon Prosser a déclaré que l’iPhone 13 pourrait également disponible dans une version de 1 To, doublant ainsi la capacité de stockage maximale par rapport aux modèles actuels.

Lors de son rendez-vous habituel avec Front Page Tech, Prosser a déclaré que l’iPhone 13 était en phase de prototypage et qu’Apple pourrait encore apporter des modifications cosmétiques mineures. Parmi les nouveautés du nouvel appareil pourrait être un modèle avec 1 To d’espace de stockage.

Actuellement, le stockage maximum qu’un utilisateur peut choisir sur l’iPhone 12 est de 512 Go, mais à l’automne prochain, nous pourrions voir le premier smartphone Apple doté de 1 To. Est-ce exagéré ? Peut-être, mais les besoins des utilisateurs changent d’année en année et disposer de plus d’espace peut s’avérer utile à plusieurs reprises.

Reste à savoir si le modèle de base de l’iPhone 13 Pro démarrera à 256 Go ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais il est probable que ce sera le cas. La version 1 To ne devrait en fait être disponible que pour les deux variantes Pro.

Prosser a également confirmé que l’encoche sur l’écran de l’iPhone 13 sera légèrement plus petite que sur les modèles actuels. Peut-être qu’un jour, Apple sortira un iPhone sans encoche grâce à de nouvelles technologies. Mais cela demandera à Apple de trouver un moyen efficace pour intégrer discrètement son système Face ID.