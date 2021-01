Selon les dernières rumeurs, Apple a loué un espace de plus de 8 300 mètres carrés et un site de production dans le Queens à New York pour ses productions Apple TV+.

Les bureaux principaux d’Apple TV+ sont actuellement situés à Culver City, en Californie. Cependant, il semble qu’Apple ait également besoin d’une base sur la côte Est pour le tournage, en plus des différents studios disponibles dans la région de Los Angeles.

L’espace loué par la société Cupertino serait situé dans les studios Kaufman Astoria. Selon le site Web immobilier new-yorkais TheRealDeal, « l’accord a été discrètement conclu l’année dernière, ce qui en fait l’un des plus importants baux du Queens en 2020 ». L’espace comprend des bureaux de production, des studios, des vestiaires, des salons et plus encore. Cependant, on ne sait pas exactement quels programmes seront tournés à cet endroit.

« Apple occupera le rez-de-chaussée de plus de 3 250 mètres carrés, avec des plafonds de 9 mètres de haut. En outre, il occupera également 3 700 mètres carrés supplémentaires entre le rez-de-chaussée et le quatrième étage et environ 1 400 mètres carrés de bureaux situés au cinquième étage. »

Fait intéressant, Apple n’a pas fourni beaucoup de détails sur les performances d’Apple TV+ lors de l’annonce des résultats financiers. Si ce n’est de dire que la société a gagné 15,76 milliards de dollars grâce aux services au cours du trimestre, incluant l’App Store, Apple Music, iCloud, etc.