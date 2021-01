Les données relatives à la consommation d’énergie et à la puissance thermique du Mac mini M1 montrent à quel point la puce Apple Silicon est plus efficace que les puces Intel qui alimentaient les modèles précédents.

Comme le rapporte Daring Fireball, la consommation électrique et la production de chaleur maximales du Mac mini M1 ne sont que légèrement supérieures à la production de chaleur et au nombre d’énergie du Mac Mini PowerPC G4 2005 inactif. En pratique, le nouveau Mac Mini M1 à pleine vitesse utilise à peu près la même puissance qu’un Mac Mini G4 uniquement avec le Finder ouvert et sans aucune opération active.

La différence avec le Mac mini 2014 est évidente, signe que ce modèle intégrait une puce Intel qui n’était pas à la hauteur, à tel point que cela a ensuite convaincu Apple de travailler sur son propre processeur. En effet, le Mac Mini 2018 enregistre le triple de la consommation d’énergie et de la puissance thermique du nouveau Mac mini M1 et des chiffres bien plus élevés que les modèles 2014.

Ces données confirment une fois de plus l’excellent travail réalisé par Apple avec les processeurs M1.