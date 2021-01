La pandémie et les confinements ont provoqué une augmentation des appels vidéo et audio via FaceTime, en particulier pendant la période des fêtes.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a partagé cette nouvelle lors de la dernière conférence financière tenue hier soir, affirmant que FaceTime avait eu un nombre record d’appels au cours des dernières semaines de l’année. Tim Cook n’a pas fourni de chiffres précis, confirmant simplement l’énorme volume d’appels via FaceTime.

Les services d’appels vidéo en ligne tels que ‌FaceTime et Zoom ont connu une croissance significative au cours de l’année dernière, car de nombreuses personnes ont été obligées de parler à leurs amis, parents et collègues uniquement et exclusivement à distance.