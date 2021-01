La dernière version 12 d’iCloud pour Windows a introduit le trousseau iCloud, une nouveauté très demandée par les utilisateurs.

Pour le moment, l’intégration avec Windows n’est disponible que sous la forme d’une extension du navigateur Google Chrome, qui peut être activée via le panneau des paramètres iCloud pour Windows. Une fois la fonctionnalité activée, l’application vous redirigera directement vers le magasin d’extension Chrome pour procéder au téléchargement.

Malheureusement, pour le moment, cette procédure continue de renvoyer un message d’erreur et nous n’avons donc aucun moyen de vous montrer plus de détails concernant la nouvelle fonctionnalité. Cependant, une fois le problème résolu, il semble que l’épreuve liée aux mots de passe contenus dans le trousseau iCloud soit terminée pour les utilisateurs Windows. Il sera ainsi enfin possible d’utiliser les mots de passe du trousseau également sur Microsoft, accélérant ainsi la procédure de connexion avec une grande continuité.

Nous vous rappelons que vous pouvez télécharger la dernière version directement depuis le Microsoft Store.