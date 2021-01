Les nouvelles données de Strategy Analytics concernant le marché des écouteurs sans fil confirment que les AirPods ont dominé l’industrie tout au long de 2020.

Les écouteurs sans fil d’Apple ont capturé une part de près de 50%, le marché global enregistrant une augmentation impressionnante de 90%. Au total, 300 millions d’écouteurs sans fil ont été vendus en 2020.

Le secteur le plus populaire est celui des casques Bluetooth « True Wireless Stereo » (TWS), dont la gamme AirPods d’Apple continue de se tailler la part du lion. L’augmentation des ventes de ces appareils a également été tirée par la pandémie, qui a conduit de nombreuses personnes à acheter des écouteurs TWS pour communiquer à distance via des appels vidéo et audio.

Bien que les AirPods continuent de dominer le marché, le rapport souligne que leur part diminue à mesure que de plus en plus de concurrents entrent dans l’industrie, de nombreux appareils étant nettement moins chers que les alternatives proposées par Apple. Une forte concurrence est attendue de la part de Xiaomi, Samsung et Huawei dans les mois à venir, également parce que le marché a encore une grande marge de croissance, puisque seulement 1 personne sur 10 dans le monde possède des écouteurs Bluetooth.