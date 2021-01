Selon un nouveau rapport de Brand Finance, pour la première fois au cours des cinq dernières années, Apple a dépassé Amazon pour devenir la marque la plus précieuse au monde.

Apple a dépassé Amazon et Google pour devenir la marque la plus précieuse au monde pour la première fois depuis 2016, selon le dernier rapport de Brand Finance, le leader mondial du conseil en évaluation de marques. Apple doit remercier le succès de sa stratégie de diversification qui a abouti à une augmentation impressionnante de 87% de la valeur de la marque à 263,4 milliards de dollars et pour sa position en tête des classements Brand Finance US 500 2021 et Brand Finance Global 500 2021.

La nouvelle intervient quelques heures avant l’annonce par Apple des résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2021, où la société devrait publier des bénéfices de plus de 100 milliards de dollars. Laurence Newell, PDG de Brand Finance Americas, a déclaré :

« L’héritage de Steve Jobs continue de transiter par Apple car l’innovation est ancrée dans l’ADN de la marque. Alors que la société de Cupertino prend le titre de marque la plus précieuse au monde à Amazon, qui la maintient depuis cinq ans, nous constatons une fois de plus que « Think Different ». Du Mac à l’iPod, à l’iPhone, à l’iPad, à l’Apple Watch, aux services d’abonnement, à l’infini et au-delà. »

Par rapport à Apple, la marque Amazon n’a gagné «que» en valeur de 15%.