Apple a invité certains développeurs à participer à divers événements axés sur des fonctionnalités iOS, iPadOS et macOS spécifiques telles que les widgets et les clips d’application.

Un premier événement axé sur les widgets appelé « Créer de grandes expériences de widgets » aura lieu le 1er février 2021. Il offrira aux développeurs la possibilité d’apprendre de nouvelles techniques pour créer des widgets utiles pour leurs applications.

« Nous aimerions que vous vous joigniez à nous pour créer de superbes expériences de widgets. Cet événement sera disponible en ligne. Utiles et agréables, les « widgets » vous permettent d’élever le contenu clé de votre application et de l’afficher là où les utilisateurs peuvent le voir en un coup d’œil sur iPhone, iPad et Mac. Ils peuvent également aider les utilisateurs à personnaliser leur écran d’accueil de manière unique. Rejoignez-nous pour un examen approfondi de la création de superbes expériences de widgets. »

Le lundi 15 février, il y aura deux autres événements distincts : « Apportez votre application ‌iPad‌ sur Mac » et « Créer de superbes expériences de clip d’application ».

Les développeurs qui ont été invités à ces sessions peuvent poser des questions aux employés d’Apple, tout comme lors des événements en ligne qu’Apple a organisés lors de la WWDC 2020.