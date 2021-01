Une nouvelle plainte déposée contre Apple affirme que la société a violé certains brevets a avec Apple Maps liés à la navigation par satellite.

Le procès, déposé mardi par Omnitek devant le tribunal de district de Californie, vise les plateformes de navigation d’Apple.

Omnitek détient un portefeuille de brevets et affirme qu’Apple Maps viole les technologies décrites dans deux d’entre eux. Les deux se concentrent sur les directions de conduite basées sur des logiciels et des méthodes détaillées pour fournir des directions de conduite sans saisie de texte.

Par exemple, au lieu de saisir du texte pour indiquer les points de début et de fin d’un chemin de navigation, la technologie brevetée permet aux utilisateurs de sélectionner ces emplacements à l’aide de touches et d’autres gestes à l’écran. Le brevet décrit également les préférences de l’utilisateur, telles que celles pour éviter les routes qui nécessitent un péage

Omnitek affirme qu’Apple enfreint directement et sciemment sa propriété intellectuelle et sollicite un procès devant jury et des dommages-intérêts majeurs.