L’une des nouveautés d’iOS 14.4 permet aux utilisateurs de classer les accessoires Bluetooth comme un type de produit spécifique. Voici comment étiqueter des appareils Bluetooth sur iPhone et iPad.

iOS 14.4 et iPadOS 14.4 vous permettent de marquer des appareils Bluetooth sur iPhone et iPad tels que des haut-parleurs, des écouteurs et des aides auditives. En plus de l’avantage d’organiser les appareils Bluetooth en les étiquetant en fonction de nos besoins, Apple affirme que la nouvelle fonctionnalité en offrira davantage.

Tout d’abord, identifier correctement vos appareils offrira également des notifications audio améliorées. Deuxièmement, Apple note que la spécification du type d’appareil peut garantir l’exactitude des mesures du niveau audio des écouteurs. Rappelons que la détection du niveau d’exposition à l’audio des écouteurs pour aider à prévenir les dommages auditifs a été introduite avec iOS 13 et watchOS 6.

Avec iOS 14.4, il existe cinq catégories pour étiqueter vos appareils Bluetooth :

Autoradio

Écouteurs

Appareil auditif

Haut-parleur

Autre

Voici comment marquer des appareils Bluetooth sur iPhone et iPad :

Assurez-vous d’avoir mis à jour votre iPhone ou iPad vers iOS 14.4 ou iPadOS 14.4

Allez dans Paramètres > Bluetooth

Appuyez sur l’icône « i » à côté de l’appareil Bluetooth connecté

Appuyez sur Type d’appareil

Si le choix par défaut est incorrect, choisissez une autre étiquette.

Les AirPods et les derniers écouteurs/casques Beats sont déjà reconnus par iOS comme des écouteurs, il n’est donc pas possible de changer l’étiquette.