Récemment, des emails de dirigeants d’Apple ont fait surface concernant diverses règles de l’App Store, y compris celle concernant le pourcentage d’achats in-app, qui ont été soigneusement négociés au fil du temps pour s’assurer que l’entreprise ne « laisse pas d’argent sur la table ».

Les emails remontent à une discussion de 2011 qui incluait Eddy Cue, responsable des logiciels et services Apple, sur la façon dont l’entreprise devrait gérer les applications vidéo par abonnement sur Apple TV. Il s’agit d’une conversation importante étant donné la popularité croissante des services de streaming au cours de ces années, et bien qu’elle n’offre pas beaucoup d’informations sur les frais d’achat in-app actuels d’Apple pour l’App Store, elle révèle à quel point ils étaient malléables. il s’agissait de maximiser les profits.

La société a examiné plusieurs options, notamment une taxe unique de 40%, une taxe unique de 30%, une commission permanente de 30% ou des accords personnalisés avec des services comme la NBA et la MLB. Plus précisément, un email analyse les différentes formes de partenariat à adopter pour les abonnements sur Apple TV, en essayant de comprendre lesquelles pourraient être les plus rentables.

L’équipe Apple a alors décidé que toutes les transactions ou abonnements basés sur iTunes auraient une commission de 30%, tout comme sur l’App Store. Ensuite, il est abordé le sujet du fonctionnement des frais pour un nouvel abonné, mais la plus grande préoccupation d’Apple était de structurer les frais de manière à ne pas compromettre la structure de paiement imposée sur l’App Store.

« Je ne veux pas faire des affaires où nous obtenons moins de 30%. C’est ce qui se trouve sur l’App Store et nous ne pouvons pas faire une offre différente ici. Si ce n’est pas possible, je veux un certain montant unique, mais il faut être très prudent, pour que cela ne s’étende pas à l’App Store. »

Il est important de se rappeler qu’en 2011, l’Apple TV ne disposait pas réellement d’App Store, mais uniquement d’applications individuelles avec lesquelles Apple avait établi des partenariats ad hoc. À ce moment-là, Apple ne semblait toujours pas avoir d’idées précises sur ce dont elle avait besoin pour faire fonctionner la plate-forme, mais uniquement dans le but de maximiser les profits et de définir certaines règles pour que la plate-forme soit le mieux possible.

Ces emails sont apparus au cours de la bataille juridique actuelle entre Apple et Epic, axée sur les tarifs de l’App Store.