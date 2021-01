Apple pourrait sortir ses premiers iPhone avec support du Wi-Fi 6E en 2021 (iPhone 13 ou 12s), selon les analystes de Barclays Blayne Curtis et Thomas O’Malley.

Dans une note récente, les analystes ont écrit que le fournisseur d’Apple, Skyworks, travaillait sur divers composants pour l’iPhone 13, y compris la puce Wi-Fi 6E qui permettrait d’amplifier la force du signal.

Les analystes ont déclaré que le fabricant de puces Broadcom bénéficierait également de l’adoption par Apple du Wi-Fi 6E en 2021, après que Samsung ait intégré cette innovation dans le Galaxy S21 Ultra.

Le Wi-Fi 6E offre les fonctionnalités et capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances et des vitesses de transmission plus élevées, ainsi qu’une latence et une prise en charge plus faibles de la bande 6 GHz. Le spectre supplémentaire offrira beaucoup plus de flexibilité au-delà du Wi-Fi jusqu’à 2,4 GHz et 5 GHz, ce qui entraînera une bande passante plus élevée et moins d’interférences pour les appareils prenant en charge le Wi-Fi 6E.