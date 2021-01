Plex, la célèbre plateforme de streaming multimédia, a annoncé une nouveauté intéressante, à savoir son nouveau service Plex Arcade.

Grâce au nouveau service, tous les gamers les plus « aguerris » (mais aussi la nouvelle génération) auront accès à une large sélection de gloires du passé, évidemment disponibles en streaming. Quant à l’écosystème Apple, le nouveau service peut être utilisé sur iPhone, iPad et même sur Apple TV mais rappelez-vous que la configuration Plex prévoit l’adoption d’un PC Windows ou Mac comme serveur multimédia domestique. Pour profiter des meilleures performances, il est évidemment nécessaire d’utiliser un contrôleur filaire ou Bluetooth tel que le Dual Shock 4 de Sony ou le contrôleur officiel Xbox One. Parmi les titres disponibles, on trouve Centipede, Lunar Lander, Food Fight, Desert Falcon, Missile Command, Gravitate et bien d’autres pour un plaisir garanti. En plus des jeux inclus, Plex Arcade est capable de prendre en charge les ROM appartenant aux utilisateurs et possède des métadonnées pour une grande variété de systèmes tels que Atari, Sega, Nintendo et d’autres plates-formes d’arcade.

Évidemment, pour accéder au service, un abonnement de 2,99 $ est requis pour les utilisateurs déjà équipés du Plex Pass et de 4,99 $ pour tous les autres utilisateurs. Reste à savoir si ce nouveau service pourra percer le cœur des joueurs, et faire face à la vaste jungle des services d’abonnement ? Pour tous les détails, veuillez visiter la page officielle du service.