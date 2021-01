Apple a officiellement confirmé la deuxième saison de la très acclamée série israélienne Téhéran, exclusivement disponible sur Apple TV+. L’annonce est accompagnée d’une déclaration officielle sur le site officiel de l’entreprise.

Après des rumeurs de plus en plus insistantes, le renouvellement était évidemment dans l’air. Cependant, Apple prend soin de lever tous les doutes avec un communiqué de presse officiel. La série télévisée créée par Moshe Zonder et Omri Shenhar reviendra sur nos écrans, prête à nous envelopper de nouveaux événements électrisants qui impliqueront Tamar, joué par l’excellente actrice Niv Sultan.

Depuis ses débuts, la série a reçu d’excellents retours de la part de la critique grâce à une production et à un casting incroyable, qui ont donné vie à une série brillante pour le rythme narratif et le scénario. Quel sera l’avenir de la jeune hackeuse du Mossad ? Pour le moment, nous ne pouvons rien faire d’autre que d’attendre d’autres nouvelles de la production car aucun détail n’a encore été divulgué concernant la date de sortie. Nous vous rappelons que la première saison est déjà disponible sur TV+.