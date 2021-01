Apple a déposé un nouveau brevet sur le système de caméra sur un éventuel iPhone pliable.

Dans le brevet, Apple déclare qu’un appareil électronique peut avoir un boîtier flexible fait de tissu flexible, de polymère flexible ou d’autres matériaux flexibles : « Les caméras peuvent être montées sur le boîtier qui, à son tour, peut être plié dans différentes configurations telles que celle dans lequel le boîtier a une surface convexe faisant face à une région extérieure et une configuration dans laquelle le boîtier a une surface concave faisant face à la région extérieure. Les caméras peuvent avoir différentes directions de capture d’image. En réorientant les caméras en repliant le boîtier, les caméras peuvent être utilisées pour capturer des images panoramiques ou des images en trois dimensions ».

Le brevet explique que les caméras se connecteraient au téléphone en utilisant une technologie filaire ou sans fil. Cela suggère que le système peut être monté sur un boîtier dédié et non placé directement sur le téléphone. Le boîtier serait amovible et permettrait à l’utilisateur d’être « plus créatif » lorsqu’il s’agit de prendre des photos et de réaliser des vidéos.

Aux dernières rumeurs, il se dit que l’iPhone Fold pourrait sortir officiellement en 2023.