Spotify a commencé à publier les premiers livres audio sur sa plate-forme de streaming, probablement avec l’intention d’élargir davantage sa bibliothèque de contenu non musical.

La collection de livres audio est dans le domaine public, mais ce sont des enregistrements originaux exclusifs à Spotify. Les titres incluent :

Frankenstein de Mary Shelley, narré par David Dobrik



Narrative of the Life de Frederick Douglass



an American Slave, lu par Forest Whitaker



The Awakening de Kate Chopin, lu par Hilary Swank



Cane de Jean Toomer, raconté par Audra McDonald



Great Expectations de Charles Dickens, narré par James Langton



Jane Eyre de Charlotte Bronte, racontée par Sarah Coombs



Passing de Nella Larsen, raconté par Bahni Turpin



Red Badge of Courage de Stephen Crane, narré par Santino Fontana

Pour accompagner les livres audio, Spotify a commandé la série « Sitting with the Classics », dans laquelle la professeure Glenda Carpio de Harvard offre un aperçu de chaque livre, explorant l’histoire et décomposant les récits et les thèmes pour un public moderne.

Les livres audio classiques seront disponibles gratuitement dans le monde entier, mais ne seront promus que sur les marchés anglophones, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie.