Twitter a lancé une nouvelle API open source (Text Editor) pour les développeurs iOS qui fournit un éditeur de texte pour les applications.

Dans son post, Twitter indique savoir à quel point il peut être compliqué d’implémenter un simple éditeur de texte dans les applications iOS pendant le processus de développement. Raison pour laquelle la société met désormais sa propre API Text Editor à la disposition de tous.

Selon Twitter, cette nouvelle API résout les problèmes courants liés à la coloration syntaxique et au filtrage du contenu du texte. La société affirme qu’Apple propose plus d’API d’édition de texte pour les développeurs, mais celles-ci peuvent être très limitées ou trop compliquées à comprendre, tandis que l’alternative lancée par Twitter est beaucoup plus simple.

« Les API de haut niveau n’offrent pas toujours suffisamment de puissance ou de contrôle pour créer une expérience in-app vraiment formidable. Pendant ce temps, les API de niveau inférieur nécessitent beaucoup de connaissances sur le fonctionnement de l’édition de texte dans une variété de langues, y compris la prise en charge des scripts bidirectionnels, des méthodes de saisie alternatives (telles que celles utilisées pour les langues d’Asie de l’Est) et des technologies d’assistance comme les claviers en braille. »

Dans cette API, les développeurs trouveront une logique solide pour la mise à jour des attributs de texte, des événements de modification de texte supplémentaires, une gestion sécurisée des événements pour la saisie de texte et la prise en charge des versions récentes d’iOS. L’API est implémentée sous la forme d’un package Swift qui peut être facilement ajouté à un projet Xcode, tout en étant capable de travailler avec CocoaPods.

La nouvelle API Open Source Twitter Text Editor est téléchargeable gratuitement à partir de GitHub, fonctionne avec iOS 11 (ou version ultérieure) et nécessite au moins Xcode 11.