Corellium, une société spécialisée dans les solutions de virtualisation d’appareils et de plates-formes ARM, a annoncé que son outil de virtualisation d’iOS sera bientôt disponible également pour les abonnés individuels au plan approprié. Auparavant, seuls les comptes d’entreprise avaient accès à cet outil.

Corellium indique que les comptes individuels et d’entreprise peuvent désormais virtualiser les appareils iOS et Android via la plate-forme de recherche CORSEC. La société affirme qu’iOS nécessite plusieurs cœurs de processeur pour fonctionner, il n’y aura plus de prix unique par appareil.

Le prix commence à 99 $ par mois avec le plan CPU à 2 cœurs, mais les utilisateurs prévoyant de virtualiser iOS fonctionnant sur les nouveaux appareils Apple auront besoin du plan à 6 cœurs, qui coûte 295 $ par mois.

« Alors que nos appareils Android virtuels utilisent des processeurs à 2 cœurs par défaut, les appareils iOS peuvent nécessiter jusqu’à 6 cœurs, selon le modèle. En conséquence, nous n’étions plus en mesure de proposer un prix unique par appareil virtuel.

Avec notre modèle basé sur l’utilisation réelle, vous pouvez exécuter autant d’appareils virtuels que vous le souhaitez et vous serez facturé d’un tarif forfaitaire par cœur et par heure. Cela signifie que les modèles à 6 cœurs seront plus coûteux à exécuter par heure que les modèles à 2 cœurs. Les appareils archivés sont facturés par appareil (et non par cœur) et sont facturés par jour plutôt que par heure. »

Cependant, cela ne signifie pas nécessairement que n’importe qui pourra s’inscrire à la plate-forme Corellium et utiliser un appareil iOS virtualisé. Selon l’entreprise, chaque demande sera examinée individuellement pour éviter l’utilisation du logiciel à des fins malveillantes. « Les utilisateurs individuels et les entreprises devront fournir un cas d’utilisation spécifique », explique Corellium.

La société a également déclaré qu’elle s’était engagée à promouvoir la recherche sur la sécurité et que la décision de rendre la virtualisation iOS accessible aux clients individuels avait été prise parce que la société estimait que « les chercheurs individuels jouent un rôle crucial dans cette communauté ».

Corellium a récemment été impliqué dans un procès avec Apple au sujet de cet outil qui permet aux utilisateurs de virtualiser iOS sans appareil Apple. Un juge fédéral a déclaré qu’il n’y avait pas de violation du droit d’auteur et que Corellium pouvait continuer à proposer son outil.