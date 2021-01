Apple vient de lancer la nouvelle fonctionnalité « Time to Walk », une sorte de podcast pour les abonnés de Fitness+. La fonctionnalité, qui est apparue pour la première fois dans la version RC de watchOS 7.3, est décrite dans les notes de publication comme « une expérience audio dans l’application Workout où les invités partagent des histoires inspirantes pendant que vous marchez ».

Apple avait publié une vidéo promotionnelle sur cette nouvelle fonctionnalité. Time to Walk est lancé avec une histoire de 30 minutes du chanteur canadien Shawn Mendes et présentera également des histoires de la chanteuse Dolly Parton, du joueur de la NBA Draymond Green et d’Orange est l’actrice de New Black Uzo Aduba.

