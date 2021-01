MacX MediaTrans est un excellent logiciel de transfert de données pour iPhone et iPad vers Mac capable d’offrir une réelle alternative à iTunes ou au macOS Finder.

Pour marquer la nouvelle 2021, l’éditeur Digiarty a décidé de faire un joli cadeau en proposant gratuitement son logiciel MacX MediaTrans (sans support pour les futures mises à jour, ainsi que la licence « à vie » avec support pour toutes les actualités futures au prix de seulement 25,95 $ au lieu de 59,95 $. Profitez-en vite car l’offre est à durée limitée.

Précisons que le logiciel est déjà compatible avec l’iPhone 12, mais aussi avec la dernière bêta d’iOS 14.4. Voici la preuve en image :

Ce gestionnaire de fichiers dédié à iOS et iPadOS vous permet de transférer très simplement et rapidement vos données entre les appareils mobiles Apple et les Mac. Cela fonctionne également du Mac vers iOS/iPadOS. Il est donc possible de synchroniser des contenus multimédias, des documents, des livres, des sonneries et beaucoup plus entre iPad, iPhone et Mac.

Voici les fonctions offertes par le logiciel :

Transfert de photos et vidéos

Transfert de musique

Synchronisation des livres

Prise en charge des documents via le mode « lecteur flash »

Cryptage AES 256

MacX MediaTrans se présente comme une vraie et bonne alternative à iTunes ou au macOS Finder. Le transfert de vos fichiers n’aura jamais été aussi simple. C’est aussi un très bob mien de faire un peu de ménage dans vos appareils, histoire de libérer de l’espace de stockage.

Passez à la version complète de MacX MediaTrans avec une offre spéciale à partir de 25,95 $ (57% de réduction).