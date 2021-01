Apple produira Lessons in Chemistry, une nouvelle série dramatique se déroulant dans les années 1960 avec l’actrice Brie Larson.

Selon Variety, la série Lessons in Chemistry devrait arriver sur Apple TV+ au printemps 2022. Le protagoniste Brie Larson jouera Elizabeth Zott, dont le rêve de devenir scientifique a été interrompu en raison des stéréotypes de l’époque sur le sexe féminin :

« Situé au début des années 1960, « Lessons in Chemistry » suit Elizabeth Zott, dont le rêve d’être une scientifique est mis à l’écart dans une société qui croit que les femmes appartiennent à la sphère domestique, pas à la sphère professionnelle.

Lorsqu’Elizabeth tombe enceinte, seule et renvoyée du laboratoire où elle travaillait, elle s’active avec l’ingéniosité que seule une mère célibataire possède. Elle accepte un emploi d’animatrice dans une émission de cuisine télévisée et entreprend d’enseigner à une nation de femmes au foyer négligées – et aux hommes qui l’écoutent soudainement – plus que de simples recettes, alors qu’elle aspire à un retour à son véritable amour : la science. »

La série sera basée sur le prochain roman du même nom écrit par Bonnie Garmus, et sera scénarisée par Susannah Grant, nominée aux Oscars. Jason Bateman et Michael Costigan seront les producteurs exécutifs.

Brie Larson a joué dans « Captain Marvel » et le film Room qui lui a valu un Oscar et un Golden Globe.