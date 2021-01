Le premier épisode de la deuxième saison de Servant avait plus du double d’audience par rapport au premier épisode de la première saison.

Comme le rapporte Deadline, l’audience du premier épisode de cette nouvelle saison a dépassé les attentes, avec plus du double de vues par rapport au premier épisode de la première saison. Ce succès a également provoqué une augmentation moyenne des vues de la première saison, signe que de nombreux utilisateurs se rapprochent désormais de cette série intéressante.

Servant est une série de thriller-horreur qui se déroule à Philadelphie. Tout semble normal : une famille aisée, une belle maison, un petit fils, une nouvelle nounou. Mais bientôt, on découvrira que tout n’est pas comme il semble.

« Après le suspense se terminant dans la première saison, Servant la saison deux prend une tournure surnaturelle. Alors que Leanne retourne chez elle et que sa vraie nature est révélée, un avenir plus sombre nous attend. »

Dans une récente interview, M. Night Shyamalan a raconté ce que c’était que de travailler avec ses filles sur « Servant », ajoutant qu’Apple était « super favorable » avec sa production et ses idées.

« Apple a été très favorable. Ce fut une excellente relation et nous a donné l’opportunité de raconter une histoire vraiment unique d’une manière tout à fait unique. Je peux confirmer que le tournage de la troisième saison débutera en mars. »

Les deux filles de Shyamalan ont joué un rôle dans la réalisation et la production de l’émission pour sa deuxième saison. Saleka Shyamalan a écrit et interprété une chanson pour la série, écrite pendant la quarantaine. Ishani Shyamalan a plutôt écrit et réalisé deux épisodes de la deuxième saison.

Le deuxième épisode de la deuxième saison de Servant est disponible dès aujourd’hui sur Apple TV+.