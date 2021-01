Selon un nouveau rapport de DigiTimes, Pegatron a subi une réduction des commandes de l’iPhone 12 mini, car l’appareil se vend moins que prévu aux États-Unis et en Europe. Discours inverse pour Foxconn et l’iPhone 12 Pro.

Ce nouveau rapport confirme ce qui avait déjà émergé des dernières analyses, à savoir que l’iPhone 12 mini n’a pas été en mesure de capturer cette tranche d’utilisateurs pour laquelle il a été conçu. Par rapport aux autres modèles de la gamme, le modèle « mini » est celui qui se vend le moins.

Quant au marché américain, parmi les nouveaux smartphones, l’iPhone 12 6,1 pouces a conquis la plus grande part des ventes, suivi de près par les modèles iPhone 12 Pro et Pro Max, qui sont pourtant sans doute les plus demandés et qui ont dû faire face à une rupture de stock au lancement.

Sans surprise, Foxconn devrait connaître un nouvel élan au premier trimestre 2021 grâce à l’augmentation des commandes de la série iPhone 12 Pro.

L’iPhone 12 mini est-il un flop ?

Il est probablement trop tôt pour le dire, mais il semble que les ventes actuelles aient largement déçu Apple, qui attendait beaucoup plus. Ce modèle devait pouvoir convaincre les utilisateurs d’anciens iPhones, comme les modèles 6s/7/8, qui préfèrent les modèles compacts, de choisir la version « mini », capable d’offrir un beau design, une compacité et un matériel dernier cri. génération. C’est précisément pour cette raison qu’Apple aurait déplacé une partie de la production des modèles mini vers les modèles Pro.

Nous devons toutefois nous rappeler que 2020 a été une année vraiment néfaste, en particulier à cause du COVID-19, qui a considérablement réduit les ventes dans le secteur des smartphones. Malheureusement, 2021 a également démarré dans le sens de la précédente, mais il est possible qu’il y ait une nette amélioration de l’économie en général, ce qui entraînera également une hausse des ventes dans de nombreux secteurs, y compris dans le secteur des smartphones.

L’un de vous a-t-il choisi l’iPhone 12 mini ou avez-vous opté pour les modèles plus grands ?