Le nouveau thriller psychologique de Sigal Avin, « Losing Alice », est disponible sur Apple TV+ avec les trois premiers épisodes.

Dans ce noir contemporain, Alice est une réalisatrice qui sent qu’elle a freiné ses ambitions au profit de la famille. La rencontre inattendue avec Sophie, une scénariste intrigante, l’entraînera dans une recherche obsessionnelle du succès.

« Losing Alice » est un voyage cinématographique passionnant qui utilise des flashbacks et des flashforwards dans un récit complexe qui emmène le spectateur à travers l’esprit conscient et subconscient du protagoniste. La série suit Alice (interprétée par Ayelet Zurer), une réalisatrice de 48 ans qui ne se sent pas pertinente depuis qu’elle a élevé sa famille. Après une brève rencontre dans le train, elle devient obsédée par une scénariste de 24 ans, femme fatale Sophie (interprétée par Lihi Kornowski), et finit par abandonner son intégrité morale afin de gagner en puissance et en succès.

Losing Alice explore des thèmes tels que la jalousie, la culpabilité, la peur du vieillissement et les relations complexes que les femmes entretiennent entre elles. Les trois premiers épisodes sont déjà disponibles sur TV+. Un nouvel épisode sortira ensuite chaque vendredi.