En juin prochain, Apple organisera sa WWDC 2021, un évènement annuel dédié aux développeurs, durant lequel iOS 15/iPadOS 15 sera dévoilé. Si la plupart des iPhone et iPad seront supportés, certains modèles seront mis à l’écart.

iPhoneSoft a en effet dévoilé une liste d’appareils incompatibles avec le futur firmware, basé sur les révélations d’un développeur Apple. Sortis en 2015 avec iOS 9, les iPhone 6S et 6S Plus ne devraient donc pas être pris en charge par iOS 15. Il en va de même pour les iPad Mini 4, iPad Air 2 et iPad 5. Plus précisément, Apple cessera de prendre en charge tous les appareils équipés de la puce A9 et versions antérieures.

Cela ne signifie pas pour autant que ces appareils ne fonctionneront plus, mais simplement qu’ils ne recevront plus de nouveautés. De plus, Apple devrait continuer à fournir des mises jour de sécurité sur ces anciens iPhone/iPad, comme la société le fait encore aujourd’hui avec iOS 12.