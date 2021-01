Le premier casque de réalité augmentée et virtuelle d’Apple sera cher, plus de 1000$ selon Mark Gurman de Bloomberg.

Le premier casque d’Apple sera principalement un appareil axé sur la réalité virtuelle et présentera un environnement numérique en trois dimensions pour les jeux, le visionnage de vidéos et la communication. La fonctionnalité AR – la capacité de superposer des images et des informations du monde réel – sera plus limitée.

Apple prévoit de lancer ce produit en 2022, en concurrence directe avec l’Oculus de Facebook, le PlayStation VR de Sony et d’autres produits similaires. Gurman ajoute qu’Apple a rencontré plusieurs obstacles dans le développement du casque et que la société s’attend à des ventes très limitées, également parce que cette première version sera de niche et très chère, conçue davantage pour préparer les développeurs et futurs utilisateurs aux lunettes AR classiques (Apple Glass) qui devraient être lancées quelques années plus tard.

Cela signifie que les premiers casques d’Apple seront beaucoup plus chers que les produits concurrents, qui vont de 300 $ à 900 $. Certains analystes prédisent qu’Apple peut vendre en moyenne un seul casque par jour par Apple Store, soit environ 180 000 unités par an. Cela mettrait les casques à égalité avec d’autres produits Apple très chers, comme le Mac Pro à 5 999 $.

Bloomberg ajoute ensuite que le premier casque Apple offrira un écran avec une résolution bien supérieure à ceux de la concurrence, utilisant également des puces très avancées et plus puissantes que les processeurs M1 actuels présents sur les derniers Mac.

Dans son premier prototype, Apple a également ajouté un ventilateur qui, cependant, pourrait être supprimé dans la version finale. L’utilisation d’un ventilateur et d’un processeur puissant aurait abouti à un appareil trop gros et trop lourd, c’est pourquoi Apple s’efforce de réduire sa taille. Cela signifie que le casque ne peut pas être utilisé avec des lunettes de vue, mais Apple a développé un système dans lequel des lentilles de prescription personnalisées peuvent être placées sur la visionneuse.

Ce modèle est capable de fonctionner comme un appareil autonome et n’a pas besoin d’être connecté à une alimentation électrique ou à un ordinateur pour profiter de toutes les fonctions. Selon Gurman, les prototypes incluent également des caméras externes pour activer certaines fonctionnalités AR. On dit qu’Apple teste l’utilisation de caméras pour le suivi manuel et travaille également sur une fonctionnalité permettant à un utilisateur de déplacer ses mains en l’air pour taper n’importe quel type de texte.

Les lunettes se concentraient davantage sur la réalité augmentée (nom de code N421) et avec un design plus classique seraient lancées plusieurs années plus tard et non en 2023 comme on le pensait auparavant. Les prototypes actuels des casques AR ressemblent à des lunettes de soleil coûteuses avec des cadres épais qui abritent la batterie et les puces. Sur ce modèle, l’ancien chef du design Apple, Jony Ive, aurait donné un coup de main.