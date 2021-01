Apple a embauché certains grands ingénieurs du cloud computing susceptibles de construire leur propre infrastructure de serveur et de concurrencer Amazon, Microsoft ou Google.

Le rapport indique qu’Apple pourrait créer sa propre technologie d’infrastructure cloud et concurrencer directement à Amazon, Microsoft et Google dans ce domaine.

Ces derniers mois, Apple a embauché une tonne d’ingénieurs en cloud computing, principalement spécialisés dans les conteneurs et Kubernetes. La quantité et la qualité des nouvelles recrues ont fait sensation dans la communauté du cloud et pourraient indiquer qu’Apple prend enfin l’infrastructure technologique aussi au sérieux que des entreprises comme Amazon, Microsoft et Google.

Le rapport énumère également certaines des hypothèses les plus importantes :

Michael Crosby, l’un des rares anciens ingénieurs Docker à rejoindre Apple cette année. « Michael est celui que nous pouvons remercier pour les conteneurs d’expédition tels qu’ils existent aujourd’hui. Il était l’ingénieur central derrière tout cela » .

. Arun Gupta, qui a rejoint Apple en février depuis AWS et dirige désormais certaines technologies cloud open source

Maksym Pavlenko, un autre ancien employé d’AWS qui a travaillé sur des services de conteneurs tels qu’AWS Fargate.

Francesc Campoy, un ancien de Google qui travaillera sur Kubernetes pour Apple.

Ce n’est pas tout à fait clair ce qu’Apple a en tête, mais de nombreuses offres d’emploi indiquent que l’entreprise est en train de créer de nouveaux outils pour ses équipes de développement cloud et logiciel.

Bien qu’Apple ait une présence massive dans le cloud avec iCloud et tous les services qui l’accompagnent, son infrastructure est toujours en retard par rapport à d’autres entreprises comme Google, Amazon et Microsoft. À la fin de 2018, Apple a annoncé son intention d’investir 10 milliards de dollars dans la construction de centres de données au cours des cinq prochaines années, mais en attendant, la société est toujours l’un des plus grands clients d’AWS et de Google en matière de gestion de services cloud. .

Ces investissements et embauches pourraient bientôt rendre Apple plus indépendant dans ce domaine également.