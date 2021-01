Le rapport financier partagé par l’administration Trump à la fin de son mandat révèle que l’actuel ancien président des États-Unis a reçu le premier Mac Pro 2019 produit à l’usine d’Austin, au Texas, en cadeau d’Apple.

En 2019, Apple a organisé un événement dans l’usine d’Austin et a également invité le président Donald Trump à annoncer la production de la nouvelle génération de Mac Pro aux États-Unis. Aujourd’hui, il s’avère qu’à la fin de cette journée, Trump a reçu le premier Mac Pro 2019 produit à Austin en guise de cadeau.

Le document financier partagé par l’administration Trump décrit le cadeau comme un « ordinateur Mac Pro, le premier créé à l’usine Flex à Austin, au Texas, d’une valeur de 5 999 $ ». On prétend également que le cadeau a été offert par Tim Cook lui-même.

Tim Cook avait une relation d’amour et de haine avec Donald Trump : d’une part la critique de certains choix en matière d’immigration et de politiques sociales, d’autre part un accord total sur les affaires et la production de produits aux États-Unis. Par conséquent, le choix de donner la première unité Mac Pro 2019 au désormais ancien président américain ne devrait pas être surprenant.

Pendant ce temps, Apple continue de fabriquer des Mac Pro aux États-Unis, bien que les modèles vendus dans d’autres pays soient toujours assemblés en Chine.