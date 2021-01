Les PDG d’Apple et de Google ont salué les projets du président Joe Biden de réformer les politiques d’immigration aux États-Unis. Cela concerne en particulier l’extension du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants.

Peu de temps après avoir prêté serment en tant que 46e président des États-Unis, Joe Biden a signé des décrets qui prolongent le programme DACA de l’ère Obama et lèvent les interdictions de voyager et d’immigration du président Donald Trump dans les pays à majorité musulmane.

Donald Trump avait tenté de démanteler les protections de la DACA pendant son mandat, sans réussir pleinement dans son intention grâce à l’intervention du Tribunal fédéral. Apple et d’autres entreprises technologiques s’étaient fermement opposées à ces décisions, notamment parce que bon nombre des employés et des esprits les plus brillants travaillant dans ces entreprises sont protégés par la DACA. Par exemple, 433 « Dreamers » sont employés chez Apple.

La fin du programme DACA aurait conduit à l’expulsion de tous les immigrés en situation irrégulière, même s’ils sont entrés dans le pays comme enfants. Signé par le président Obama en 2012, le programme « Dreamers » protège les immigrants qui sont entrés aux États-Unis dans leur enfance et qui ont un travail de rapatriement dans leur pays. De plus, le programme permet à ces types d’immigrants d’avoir un permis de travail renouvelable de deux ans.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, a salué les nouveaux ordres exécutifs du président Biden :

« Nous saluons l’engagement du président Biden de poursuivre une réforme globale de l’immigration qui reflète les valeurs américaines de justice, d’équité et de dignité. Ce choix renforcera les communautés américaines et les opportunités que ce pays promeut depuis longtemps. Dans les semaines et les mois à venir, nous sommes impatients de travailler avec l’administration, ainsi que les démocrates et les républicains au Congrès, pour trouver des solutions bipartites et corriger notre système d’immigration, y compris une solution permanente pour les Dreamers qui comprend un chemin vers la citoyenneté à part entière. »

Cook a réitéré ces mots dans un tweet de félicitations au nouveau président :

« Félicitations au président Biden et au vice-président Harris en cette journée historique. J’ai été inspiré par votre vision de l’unité et vos actions immédiates sur le changement climatique, l’immigration et le COVID-19. Une nation, indivisible. »

Le PDG de Google, Sundar Pichai, a également exprimé des opinions similaires sur le DACA.