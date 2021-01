Apple a annoncé que son programme « Joint Venture » pour les entreprises clientes prendra fin le 22 février 2021. Les clients actuels continueront d’avoir un accès complet au programme jusqu’à cette date.

Lancé en 2011, le programme Joint Venture a fourni aux entreprises clientes qui ont acheté un Mac, un iPhone ou un iPad une assistance technique prioritaire, une formation sur les produits et services Apple et une assistance à la configuration pour jusqu’à cinq systèmes Apple. Le programme avait des frais annuels de 499 $, et des systèmes supplémentaires supplémentaires pourraient être couverts pour 99 $ de plus.

Le programme a essentiellement fourni une assistance aux petites et moyennes entreprises qui avaient besoin de plus que les rendez-vous Genius Bar standard et l’assistance téléphonique AppleCare. Heureusement, les entreprises peuvent toujours bénéficier d’un support technique prioritaire en achetant le package d’assistance AppleCare Help Desk, qui, moyennant des frais annuels de 529 USD, offre un an de service illimité et un accès téléphonique prioritaire aux meilleurs techniciens d’Apple.

Apple déclare que les clients existants recevront un remboursement proportionnel à la durée restante de leur abonnement.