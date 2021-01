Aujourd’hui, un nouveau concept intéressant de watchOS 8 a vu le jour lequel imagine de nouvelles fonctionnalités pour l’Apple Watch.

Parker Ortolani, rédacteur en chef de 9to5mac, a voulu nous proposer quelques idées et aperçus intéressants pour le prochain système d’exploitation dédié à la smartwatch d’Apple. Bien sûr, tout ce que vous verrez n’est que pure imagination, ce qui peut selon toute vraisemblance ne pas correspondre aux plans d’Apple.

Ortolani imagine de nouveaux cadrans, une fonctionnalité qu’Apple enrichit chaque année avec de nombreux nouveaux modèles magnifiques. Voici quelques-uns de ceux conçus par Parker, comme ces jolis cadrans dédiés aux meilleures séries Apple TV+.

Une nouveauté conçue par Ortolani concerne également le centre de contrôle de l’Apple Watch, enrichi de plusieurs widgets intéressants et pratiques. Simplification du contrôle de la lecture, de la météo et plus encore :

Comme vous le savez, l’Apple Watch est devenue un moniteur essentiel pour notre santé. Ortolani a ainsi voulu imaginer l’application Santé sur Watch, conçue pour offrir un espace d’informations plus riche directement depuis le poignet.

Comme toujours, nous vous rappelons que les images sont des concepts simples. Les plans d’Apple peuvent en effet être totalement différents. Quelles fonctions aimeriez-vous voir avec watchOS 8 ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.