Le mois de février approche et Apple a préparé un nouveau défi pour Apple Watch dédié à l’histoire de la communauté afro-américaine.

Le nouveau défi durera tout le mois de février et a été conçu pour célébrer le mois dédié à l’histoire de la communauté afro-américaine qui se fait très ressentir aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Pour relever le défi, il faudra fermer les anneaux pendant 7 jours consécutifs, un défi similaire à bien d’autres déjà proposés par Apple. Comme toujours, relever le défi vous permettra de débloquer une nouvelle médaille exclusive, ainsi que des autocollants à utiliser avec iMessage et FaceTime.

Si vous voulez également ces badges et autocollants exclusifs, vous n’avez rien d’autre à faire que de travailler dur pour atteindre vos objectifs quotidiens comme Apple l’exige.

Parvenez-vous toujours à terminer tous les anneaux chaque jour ? Faites le nous savoir dans les commentaires.