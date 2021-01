Apple a bloqué les signatures d’iOS 12.5 après la sortie la version iOS 12.5.1 pour les anciens iPhone.

Lorsque les signatures sont bloquées, les utilisateurs qui ont mis à niveau leur iPhone vers iOS 12.5.1 ne peuvent plus rétrograder et revenir à iOS 12.5. Rappelons qu’iOS 12.5.1 a récemment été publié pour les iPhone 5s, iPhone 6 et iPhone 6 Plus pour résoudre un problème lié aux notifications d’exposition.

Étant donné que la mise à jour concerne des appareils obsolètes, le blocage des signatures d’iOS 12.5 n’a aucun impact sur le jailbreak, puisque l’opération peut également être effectuée sur iOS 12.5.1 via Chimera.