Après un prix qui a beaucoup fait réagir, voilà que l’AirPods Max fait à nouveau parler de lui mais cette fois à cause de problèmes de batterie.

Comme vous le savez certainement, le casque d’Apple est conçus pour rester allumé tout le temps, car il n’a pas de bouton d’alimentation. Une fois rangés dans l’étui, le casque passe en mode ultra économie d’énergie, consommant un peu plus de 1% par jour. Cependant, au cours des derniers jours, les rapports de décharge excessive de la batterie se multiplient sur le Web, même si le casque est placé dans son étui.

Non seulement Reddit mais aussi divers forums d’Apple sont littéralement envahis par des rapports sur ce sujet. La firme de Cupertino a publié une nouvelle mise à jour du firmware le 18 décembre 2020, qui semble être la cause réelle de cette décharge excessive de la batterie. Ce problème semble pour le moment n’affecter que les propriétaires de plusieurs produits Apple mais les causes ne sont pas encore tout à fait claires.

Nous attendons donc la publication d’une solution corrective. Pour le moment, il ne semble pas y avoir de solutions à 100% fiable, mais il semble qu’une réinitialisation de l’appareil ait dans certains cas atténué ce problème. Pour procéder à la réinitialisation d’usine du casque, vous pouvez procéder comme suit :

Appuyez simultanément sur le bouton et la couronne numérique et attendez que le voyant orange clignote

Continuez à appuyer jusqu’à ce que la lumière blanche apparaisse

Vous pouvez également désactiver le basculement automatique de l’AirPods Max à partir des paramètres Bluetooth. Essayez aussi de le déconnecter et de reconnecter votre casque, cela peut être une alternative, en attendant la mise à jour d’Apple.