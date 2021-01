La chaîne Youtube Apple TV+ s’enrichie d’une nouvelle vidéo pour assurer la promotion de « Stillwater », la série animée d’Apple dédiée aux enfants qui met en vedette un panda.

Poursuivant le thème général de l’émission, cette vidéo tente de nous rappeler à tous qu’il est parfois facile d’oublier le monde qui nous entoure. Pour cette raison, parfois, nous devrions nous arrêter et écouter, en nous souvenant toujours de tout ce qui nous entoure.

Les frères Karl, Addy et Michael ont un voisin très spécial : un panda sage nommé Stillwater. Son amitié et ses histoires leur donnent de nouvelles perspectives sur le monde, sur eux-mêmes et les uns sur les autres.

La première saison de Stillwater est déjà disponible sur Apple TV+ pour 4,99 €/mois ou dans le cadre d’un forfait Apple One.